Фото: tvc.ru

Лесные пожары, которые могут начаться в Алтайском крае в этом году достаточно рано, способны стать еще одним вызовом начавшейся весны, помимо тяжелого паводка, прогнозируемого в регионе.

"В Алтайском крае в апреле сформируются условия для раннего пожароопасного периода", – сообщается на сайте Минприроды Алтайского края.

В данном случае ведомство ссылается на слова директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сказанные "Российской газете". При этом в метеорологическом ведомстве уточнили, что в марте в таких сибирских регионах, как Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, а также Алтайский и Красноярский края, будет избыток осадков.

Читайте также: Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе

А вот в апреле, напротив, их будет немного, в связи с чем и ожидается формирование условий для раннего наступления пожароопасного периода.