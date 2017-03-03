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Судебные приставы в Барнауле констатируют, что новый мост через Обь "кишит" должниками.
Как отмечают в краевом управлении ведомства, приставы и сотрудники ГИБДД проводят совместное оперативно-профилактическое мероприятие "Должник".
На посту ДПС за новым мостом были проверены сотни водителей – за три дня из 740 остановленных шоферов, как выяснилось, каждый шестой являлся должником по исполнительным производствам.
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"В результате операции судебные приставы взыскали свыше 220 тысяч рублей, составили акты ареста 14 транспортных средств, среди которых числятся такие марки автомобилей, как Nissan Qashqai, Toyota Camry, BMW и Volvo", – указывают в УФССП.
Комментарии
Ну если совместно с приставами в рамках спецоперации, на проведение которой есть копия приказа на руках - тогда возразить нечего, можно только поприветствовать.
Хотя на КП можно останавливать и без спецоперации.
А что ж о главном то молчите? Шойгу доложил Путину об очередном взятии Пальмиры!
3.03.2017 07:59 - гость -
Да хватит тебе уже теребить свою пальмиру.
Все на старый мост!!!
В результате операции судебные приставы взыскали свыше 220 тысяч рублей
каждый шестой из 740 человек это грубо 120. средний "чек" 1800 рублей. овчина стоит выделки?
Да у нас больше половины крузаков и рейндей гоняют кидалы которые должны всем от парнеров по бизнесу и своих-же работников до налоговой и арендодателей.
Ну видимо по другому насосать на крузак не могут
Они по-другому вообще жить не умеют.
3.03.2017 08:25 - гость - Все на старый мост!!! Не спеши.Там сегодня тоже стоят.
все должники по алиментам 146%%
- гость - 3 марта 2017 г. 08:29 А что, есть закон что 1800 можно не платить? Или У Вас есть инновационный метод как взыскать не вставая со стула? Или Вы "не заметили" про арест 14 автомобилей, а там суммы, по-видимому, далеко не 1800? Или просто нужно пукнуть в сеть чтобы пустить пузыри?
3.03.2017 09:06 - гость -
Здравствуй приставучий.