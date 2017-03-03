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Новый мост в Барнауле "кишит" водителями-должниками – судебные приставы

, ИА "Амител"
По данным ведомства, каждый шестой из проверенных водителей имел долг

Фото: newsvl.ru

Судебные приставы в Барнауле констатируют, что новый мост через Обь "кишит" должниками.

Как отмечают в краевом управлении ведомства, приставы и сотрудники ГИБДД проводят совместное оперативно-профилактическое мероприятие "Должник".

На посту ДПС за новым мостом были проверены сотни водителей – за три дня из 740 остановленных шоферов, как выяснилось, каждый шестой являлся должником по исполнительным производствам.

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"В результате операции судебные приставы взыскали свыше 220 тысяч рублей, составили акты ареста 14 транспортных средств, среди которых числятся такие марки автомобилей, как Nissan Qashqai, Toyota Camry, BMW и Volvo", – указывают в УФССП.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.03.2017 07:40
Здравый!

Ну если совместно с приставами в рамках спецоперации, на проведение которой есть копия приказа на руках - тогда возразить нечего, можно только поприветствовать.

0  0
3.03.2017 07:41
Здравый!

Хотя на КП можно останавливать и без спецоперации.

0  0
3.03.2017 07:59
- гость -

А что ж о главном то молчите? Шойгу доложил Путину об очередном взятии Пальмиры!

0  0
3.03.2017 08:25
- гость -

3.03.2017 07:59 - гость -

Да хватит тебе уже теребить свою пальмиру.

0  0
3.03.2017 08:25
- гость -

Все на старый мост!!!

0  0
3.03.2017 08:29
- гость -

В результате операции судебные приставы взыскали свыше 220 тысяч рублей

каждый шестой из 740 человек это грубо 120. средний "чек" 1800 рублей. овчина стоит выделки?

0  0
3.03.2017 08:37
Снайпер

Да у нас больше половины крузаков и рейндей гоняют кидалы которые должны всем от парнеров по бизнесу и своих-же работников до налоговой и арендодателей.

0  0
3.03.2017 08:53
- гость -

Ну видимо по другому насосать на крузак не могут

0  0
3.03.2017 09:02
- гость -

Они по-другому вообще жить не умеют.

0  0
3.03.2017 09:04
Vit

3.03.2017 08:25 - гость - Все на старый мост!!! Не спеши.Там сегодня тоже стоят.

0  0
3.03.2017 09:05
обезъяна

все должники по алиментам 146%%

0  0
3.03.2017 09:06
- гость -

- гость - 3 марта 2017 г. 08:29 А что, есть закон что 1800 можно не платить? Или У Вас есть инновационный метод как взыскать не вставая со стула? Или Вы "не заметили" про арест 14 автомобилей, а там суммы, по-видимому, далеко не 1800? Или просто нужно пукнуть в сеть чтобы пустить пузыри?

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3.03.2017 09:07
- гость -

3.03.2017 09:06 - гость -

Здравствуй приставучий.

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