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Судебные приставы в Барнауле констатируют, что новый мост через Обь "кишит" должниками.

Как отмечают в краевом управлении ведомства, приставы и сотрудники ГИБДД проводят совместное оперативно-профилактическое мероприятие "Должник".

На посту ДПС за новым мостом были проверены сотни водителей – за три дня из 740 остановленных шоферов, как выяснилось, каждый шестой являлся должником по исполнительным производствам.

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"В результате операции судебные приставы взыскали свыше 220 тысяч рублей, составили акты ареста 14 транспортных средств, среди которых числятся такие марки автомобилей, как Nissan Qashqai, Toyota Camry, BMW и Volvo", – указывают в УФССП.