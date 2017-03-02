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Глава России Владимир Путин сейчас находится в сибирской тайге и приступит к работе в столице лишь в пятницу, 3 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что глава государства прибудет в Москву утром. Путин решил провести день в Сибири, в Красноярском крае, после окончания рабочей программы в регионе. В среду, 1 марта, он знакомился в Красноярске с ходом подготовки ко Всемирной зимней универсиаде 2019 года, добавляет агентство.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер переночевал в тайге минувшую ночь и переночует эту.

После того, как Путин в пятницу вернется в Москву, у него вновь начнется обычный и рутинный рабочий график, добавил его пресс-секретарь.

В заключение Песков подчеркнул, что глава государства отдыхает в походных условиях.