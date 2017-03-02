Фото: newsru.com

По мнению пресс-секретаря российского премьер-министра Натальи Тимаковой, бессмысленно комментировать "пропагандистские выпады" персонажей, которые вообразили себя участниками президентской кампании. Так она отреагировала на фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о Дмитрии Медведеве, передает "Интерфакс".

Тимакова отметила, что материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, об этом он сам говорит в конце видео. "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", — цитирует ее слова агентство.

Ранее в четверг, 2 марта, Навальный разместил на своем YouTube-канале фильм, который рассказывает о разнообразном имуществе премьера РФ, в том числе элитной недвижимости в России и за рубежом. По словам авторов фильма, на "расследование" было потрачено свыше шести месяцев.

Агентство также напоминает, что 8 февраля Ленинский суд Кирова вновь признал Навального виновным в организации хищения путем растраты 16 млн рублей, которые принадлежали предприятию "Кировлес". Предпринимателя Петра Офицерова признали виновным в пособничестве данному преступлению. Суд приговорил их к пяти и четырем годам заключения условно соответственно. Также каждого обязали заплатить 500 тысяч рублей штрафа, что они и выполнили по первому приговору.