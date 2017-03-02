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Пожилая жительница Славгорода, чей внук умер от отравления таблетками, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошел 1 октября минувшего года. Женщина присматривала за своим трехлетним внуком, но когда она вышла из комнаты, мальчик нашел таблетки гипотензивного действия и съел их.

В результате ребенок скончался в больнице через 1,5 месяца от острого отравления.

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности направили в суд.