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Новости

Facebook научился вычислять склонных к суициду пользователей

, ИА "Амител"
Сеть поможет оказывать помощь людям, оказавшимся в критической ситуации

Искусственный интеллект начали использовать основатели сети Facebook для того, чтобы выявить пользователей, находящихся в критической ситуации и склонны к суициду. Об этом пишет "Би-би-си".

Программа анализирует посты пользователей и комментарии под ними и на основании этого определяет, задумывается ли пользователь о самоубийстве или с его душевным состоянием все в порядке. Если, по мнению искусственного интеллекта, человеку плохо, его данные передаются команде исследователей. Если они подтверждают этот вывод, то компания связывается с автором сообщений и рекомендует  ему обратиться за помощью.

Пока Facebook занимается выявлением склонных к самоубийству только в США.


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