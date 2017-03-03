Искусственный интеллект начали использовать основатели сети Facebook для того, чтобы выявить пользователей, находящихся в критической ситуации и склонны к суициду. Об этом пишет "Би-би-си".

Программа анализирует посты пользователей и комментарии под ними и на основании этого определяет, задумывается ли пользователь о самоубийстве или с его душевным состоянием все в порядке. Если, по мнению искусственного интеллекта, человеку плохо, его данные передаются команде исследователей. Если они подтверждают этот вывод, то компания связывается с автором сообщений и рекомендует ему обратиться за помощью.

Пока Facebook занимается выявлением склонных к самоубийству только в США.