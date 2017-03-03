Об опасности, которая угрожает прохожим и жителям дома по улице Юрина, 222, сообщила в редакцию ИА "Амител" читательница Евгения. Уже несколько дней подряд над восьмым подъездом нависает "козырек" из наледи и сосулек. По словам женщины, коммунальщикам эта ситуация "безразлична". Между тем может случиться трагедия.

"Здравствуй, уважаемый Амик! Три года назад я обращалась к вам по похожей ситуации, спасибо огромное за публикацию письма (проблема была решена мгновенно). На сегодняшний день хочу обратить внимание общественности на безразличие коммунальщиков, в результате которого может случиться непоправимое. Несколько дней подряд над козырьком нашего подъезда (речь идет о доме по адресу: ул. Юрина, 222, 8 подъезд) висит огромная наледь из сосулек, причем с каждым днем нарастает всё больше. Когда эта конструкция упадет вниз, козырек не спасет ничьи головы. Либо эти сосульки прибьют кого-нибудь насмерть, либо отскочат от козырька в окно. Чтобы не быть голословной, прилагаю фото. С опасением ждем оттепели", – пишет Евгения.

Женщина сообщила, что отвечает за данный участок ДЭЗ-1 Ленинского района Барнаула.

Редакция ИА "Амител" надеется, что, как и три года назад, ответственные службы сработают быстро и проблема будет решена. Напомним, что 9 февраля в Барнауле глыба снега, упавшая с крыши городской поликлиники №12, травмировала шестилетнего ребенка.

Между тем еще в конце января сити-менеджер Барнаула пригрозил управляющим компаниям серьезными штрафами за плохо убранную территорию: "Мы заставим управляющие компании привести все в соответствие. Через штрафные санкции или просто волевым методом, но у нас все будет в городе вычищено", – заявил глава администрации города в рамках программы "На первом плане" 24 января.

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