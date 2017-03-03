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Шестилетний мальчик без дыхания был найден вечером в четверг, 2 марта, в бийском бассейне "Дельфин", сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, ребенка нашел тренер одной из спортивных школ города, арендующих площади для обучения детей плаванию. Восстановить дыхание ребенка удалось, после этого его доставили в больницу, где сейчас ему оказывают интенсивную медицинскую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Комментарии
а куда тренер смотрел? Нас в 7 лет от бортика в Амфибии не отпускали, тренер постоянно с нами был
вот они ваши секции спортивные игра на выживание((
Какие вы все манерные. Мы в детстве на Оби и на Ляпихе учились плавать.