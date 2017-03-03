Фото: kp40.ru
В калужском супермаркете 85-летняя бабушка украла из ячейки пакет с вещами. Как выяснилось, к этому преступлению она готовилась долго – в течение месяца воровала ключи от многих ячеек, сообщает портал kp40.ru.
Пенсионерка увидела, что одна из покупательниц положила в ячейку свои вещи. Она открыла эту ячейку и украла то, что там находилось.
Злоумышленницу удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Украденные вещи у пенсионерки изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Надо было как женька васильева миллиардами воровать, тогда бы всё отобрали, потом вернули и извинились. Воруй , васильева, дальше, тем более, любовник сердюков герой и пошёл рукодавить авиапром. С такими руководителями пропадай Россия! А бабулька-то прямо не бабулька, а Сонька-золотая ручка. И сколько ж ей впаяют? Надо построже, построже.
Обязать законом отдавать бесплатно продукты пенсионерам на месяц. Крупу, муку, молоко, соль, сахар. Одну бабушку осудили, у не 120 руб. в сутки на питание оставалось после оплаты коммуналки, в тюрме 250 руб. на человека! 80-90% от дохода на коммуналку, спасибо нашим правителям.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". При чём здесь в названии статьи термин "грабёж" - т.е. открытое хищение чужого имущества.
как ожидаемо все такие добрые к бабушке. это до тех пор, пока у вас не украли вещи и она явно это не от голода делает, а потому, что самая типа умная
bservice 3 марта 2017 г. 09:45 Обязать законом отдавать бесплатно продукты пенсионерам на месяц --- помрет такая бабушка, а у нее дома не квартира, а склад с бесплатными продуктами... человек должен иметь некоторые ограничения, от безграничности крыша быстро слетит под старость лет