Фото: kp40.ru

В калужском супермаркете 85-летняя бабушка украла из ячейки пакет с вещами. Как выяснилось, к этому преступлению она готовилась долго – в течение месяца воровала ключи от многих ячеек, сообщает портал kp40.ru.

Пенсионерка увидела, что одна из покупательниц положила в ячейку свои вещи. Она открыла эту ячейку и украла то, что там находилось.

Злоумышленницу удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Украденные вещи у пенсионерки изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".