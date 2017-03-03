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Новости

Карлин рассказал министру Васильевой о ликвидации вторых смен в школах края

, ИА "Амител"
Глава региона в ходе беседы обратил внимание на особенности системы образования

Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 2 марта, провел рабочую встречу с министром образования Ольгой Васильевой. Глава региона проинформировал о развитии образовательной системы Алтайского края, в том числе дошкольного, школьного, профессионального образования, а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах.

Как сообщает пресс-служба администрации, в ходе беседы обращалось внимание на особенности системы образования в регионе. Как доложил губернатор главе профильного ведомства, значительная часть населения проживает за пределами крупных городов, более миллиона человек – в сельской местности, свыше 200 тысяч человек проживают в малых городах.

"Это обусловливает особенности формирования образовательной системы: у нас большое количество малокомплектных сельских школ, которые в расчете на одного обучающегося требуют больших затрат. Тем не менее мы в Алтайском крае активно реализуем образовательную политику, главная цель которой — обеспечить полную доступность качественного современного образования: и дошкольного, и школьного. Более чем в половине муниципалитетов Алтайского края мы полностью закрыли очереди в дошкольных учреждениях для детей всех возрастов. Решена проблема обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. Активно занимаемся развитием школ: за последние 11 лет построили, реконструировали и капитально отремонтировали более 1000 объектов образования. 134 школы – новые и реконструированные, в том числе 81 школа – в сельской местности", – рассказал в ходе встречи губернатор.

Одной из главных тем беседы был вопрос, связанный с ликвидацией вторых смен и созданием надлежащей среды для обучения детей. В 2016 году Алтайский край в числе пилотных регионов России получил первый транш и успешно выполнил поставленную задачу по строительству современной школы в столице региона. Александр Карлин рассказал, как проходит работа по данному направлению в 2017 году.

"Мы должны в этом году построить новую школу в Барнауле, новую сельскую школу в селе Юдиха Тюменцевского района и построить новый корпус средней школы в районном центре Родино. Мы также планируем заложить еще несколько новых школ, организовать капитальный ремонт ряда школьных зданий. Иными словами, в сроки, определенные президентом России, мы в Алтайском крае намерены создать 66 тысяч новых школьных мест, а провести через глубокую модернизацию также более 90 тысяч школьных мест. Школьные здания, помещения и школьное оборудование будут приведены в полное соответствие с федеральными образовательными стандартами", – добавил Александр Карлин.

Ольга Васильева положительно оценивает работу органов власти Алтайского края по развитию системы образования.

В конце встречи губернатор края пригласил Ольгу Васильеву посетить наш регион, чтобы изучить существующие проблемы и наладить более тесное взаимодействие с министерством в их решении.


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Партнёры

Комментарии

3.03.2017 09:34
обезъяна

особенно в 121 школе ?)) бггг

0  0
3.03.2017 09:34
- гость -

Иными словами, в сроки, определенные Президентом России, мы в Алтайском крае намерены создать 66 тысяч новых школьных мест

Это, минимум, 60 школ. Совсем заврался.

0  0
3.03.2017 09:42
гость

а еще уменьшить зарплату педагогам

0  0
3.03.2017 09:47
3.03.2017 09:34 - гостю

Но ведь министр его не остановила и не уточнила места строительства такого количества школ. Или не слушала или думала о том как она выглядит не экране . Вот так и подается информация про край -

0  0
3.03.2017 09:48
правда

Из деревень просто народ бежит и молодежи не остается, вот истинная причина перехода в односменку, некому учиться. Стыдно АБ, что Вы проблему переводите в нужное для вас русло....

0  0
3.03.2017 09:54
Земляк

Его задача отчитаться, а там хоть трава не расти. Он из совдепии, показушность у него в крови. Он вызывает у меня такую неприязнь, что я даже кушать не могу (к/ф "Мимино"

0  0
3.03.2017 09:56
bservice

"а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах." 20-50 первых классов в первую смену, разместим по залам и коридорам. Само рассосётся через 6-7 лет при таком кризисе, не будет детей и принятые меры были правильные, скажут депутаты.

0  0
3.03.2017 09:59
- гость -

Что-то я туплю. О какой ликвидации вторых смен идет речь? Если в селах или в некоторых школах Барнаула, то да. Но не везде же. В нашей 126 школе по 6 классов в каждой параллели. При всем желании в одну смену не войдут. Тем более при присоединении еще к нам 62 и 111. Карлин вообще о чем?

0  0
3.03.2017 09:59
- гость -

Ну значит мы его заслужили....

0  0
3.03.2017 09:59
- гость -

заголовок то тексту не соответствует. в тексте ни где ни слова о том что произошла "ликвидации вторых смен в школах".

там сказано: "Одной из главных тем беседы был вопрос, связанный с ликвидацией вторых смен и созданием надлежащей среды для обучения детей"

второй момент. возможно это и произошло но не во всех школах, а только в разваленых его приказом сельских?

0  0
3.03.2017 10:02
- гость -

27 школа учится в 2 смены

0  0
3.03.2017 10:02
- гость -

27 школа учится в 2 смены

0  0
3.03.2017 10:03
евсей

Мы должны . Ни кому Вы, Александр Богданович ничего не должны .Заставьте работать помощников и тогда будет как то так. Осведомлённость оставляет желать лучшего.

0  0
3.03.2017 10:04
- гость -

так вы путингу то пишите, фигле здесь то, где вас стирают через минуту

0  0
3.03.2017 10:05
- гость -

У нас скоро появится 60новых школ!!! Я фигею

0  0
3.03.2017 10:07
- гость -

100больниц и 1000садиков) а ещё мы станем столицей мира

0  0
3.03.2017 10:08
- гость -

евсей 3 марта 2017 г. 10:03 Мы должны . Ни кому Вы, Александр Богданович ничего не должны .Заставьте работать помощников и тогда будет как то так. Осведомлённость оставляет желать лучшего.

Какой же ты долбоящер, помощники работают в 5 раз больше твоего обожаемого, а ты из тех кто тупит - царь добрый, бояре злые. Виноват всегда главный, рыба с головы гниет.

0  0
3.03.2017 10:10
обезъяна

тут все обвиняемые.

0  0
3.03.2017 10:12
- гость -

3.03.2017 09:59 - гость - Ну значит мы его заслужили....

АМИК, как не стыдно? Если стерли первую часть, то вторую не публикуйте. Вы в конце концов в демократической стране (как убеждают нас СМИ и Президент) или в ГУЛАГе живете? Раз стерли. значит второе. З.Ы. Очковтиратель - не оскорбление, а характеристика работы (погуглите).

0  0
3.03.2017 10:13
- гость -

Почему не рассказал что зарплаты низкие?

0  0
3.03.2017 10:25
- гость -

гость -,10:13 "Почему не рассказал что зарплаты низкие?"

Об этом все знают: "Денег нет, но вы держитесь",... так как нам очень, очень важно ваше мнение...

0  0
3.03.2017 10:39
елена

А учителей не хватит на все классы в первую смену учить. Почти каждый педагог по 2 класса в 2 смены ведёт.

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