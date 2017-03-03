Фото: администрация Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 2 марта, провел рабочую встречу с министром образования Ольгой Васильевой. Глава региона проинформировал о развитии образовательной системы Алтайского края, в том числе дошкольного, школьного, профессионального образования, а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах.
Как сообщает пресс-служба администрации, в ходе беседы обращалось внимание на особенности системы образования в регионе. Как доложил губернатор главе профильного ведомства, значительная часть населения проживает за пределами крупных городов, более миллиона человек – в сельской местности, свыше 200 тысяч человек проживают в малых городах.
"Это обусловливает особенности формирования образовательной системы: у нас большое количество малокомплектных сельских школ, которые в расчете на одного обучающегося требуют больших затрат. Тем не менее мы в Алтайском крае активно реализуем образовательную политику, главная цель которой — обеспечить полную доступность качественного современного образования: и дошкольного, и школьного. Более чем в половине муниципалитетов Алтайского края мы полностью закрыли очереди в дошкольных учреждениях для детей всех возрастов. Решена проблема обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. Активно занимаемся развитием школ: за последние 11 лет построили, реконструировали и капитально отремонтировали более 1000 объектов образования. 134 школы – новые и реконструированные, в том числе 81 школа – в сельской местности", – рассказал в ходе встречи губернатор.
Одной из главных тем беседы был вопрос, связанный с ликвидацией вторых смен и созданием надлежащей среды для обучения детей. В 2016 году Алтайский край в числе пилотных регионов России получил первый транш и успешно выполнил поставленную задачу по строительству современной школы в столице региона. Александр Карлин рассказал, как проходит работа по данному направлению в 2017 году.
"Мы должны в этом году построить новую школу в Барнауле, новую сельскую школу в селе Юдиха Тюменцевского района и построить новый корпус средней школы в районном центре Родино. Мы также планируем заложить еще несколько новых школ, организовать капитальный ремонт ряда школьных зданий. Иными словами, в сроки, определенные президентом России, мы в Алтайском крае намерены создать 66 тысяч новых школьных мест, а провести через глубокую модернизацию также более 90 тысяч школьных мест. Школьные здания, помещения и школьное оборудование будут приведены в полное соответствие с федеральными образовательными стандартами", – добавил Александр Карлин.
Ольга Васильева положительно оценивает работу органов власти Алтайского края по развитию системы образования.
В конце встречи губернатор края пригласил Ольгу Васильеву посетить наш регион, чтобы изучить существующие проблемы и наладить более тесное взаимодействие с министерством в их решении.
Комментарии
особенно в 121 школе ?)) бггг
Иными словами, в сроки, определенные Президентом России, мы в Алтайском крае намерены создать 66 тысяч новых школьных мест
Это, минимум, 60 школ. Совсем заврался.
а еще уменьшить зарплату педагогам
Но ведь министр его не остановила и не уточнила места строительства такого количества школ. Или не слушала или думала о том как она выглядит не экране . Вот так и подается информация про край -
Из деревень просто народ бежит и молодежи не остается, вот истинная причина перехода в односменку, некому учиться. Стыдно АБ, что Вы проблему переводите в нужное для вас русло....
Его задача отчитаться, а там хоть трава не расти. Он из совдепии, показушность у него в крови. Он вызывает у меня такую неприязнь, что я даже кушать не могу (к/ф "Мимино"
"а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах." 20-50 первых классов в первую смену, разместим по залам и коридорам. Само рассосётся через 6-7 лет при таком кризисе, не будет детей и принятые меры были правильные, скажут депутаты.
Что-то я туплю. О какой ликвидации вторых смен идет речь? Если в селах или в некоторых школах Барнаула, то да. Но не везде же. В нашей 126 школе по 6 классов в каждой параллели. При всем желании в одну смену не войдут. Тем более при присоединении еще к нам 62 и 111. Карлин вообще о чем?
Ну значит мы его заслужили....
заголовок то тексту не соответствует. в тексте ни где ни слова о том что произошла "ликвидации вторых смен в школах".
там сказано: "Одной из главных тем беседы был вопрос, связанный с ликвидацией вторых смен и созданием надлежащей среды для обучения детей"
второй момент. возможно это и произошло но не во всех школах, а только в разваленых его приказом сельских?
27 школа учится в 2 смены
27 школа учится в 2 смены
Мы должны . Ни кому Вы, Александр Богданович ничего не должны .Заставьте работать помощников и тогда будет как то так. Осведомлённость оставляет желать лучшего.
так вы путингу то пишите, фигле здесь то, где вас стирают через минуту
У нас скоро появится 60новых школ!!! Я фигею
100больниц и 1000садиков) а ещё мы станем столицей мира
евсей 3 марта 2017 г. 10:03 Мы должны . Ни кому Вы, Александр Богданович ничего не должны .Заставьте работать помощников и тогда будет как то так. Осведомлённость оставляет желать лучшего.
Какой же ты долбоящер, помощники работают в 5 раз больше твоего обожаемого, а ты из тех кто тупит - царь добрый, бояре злые. Виноват всегда главный, рыба с головы гниет.
тут все обвиняемые.
3.03.2017 09:59 - гость - Ну значит мы его заслужили....
АМИК, как не стыдно? Если стерли первую часть, то вторую не публикуйте. Вы в конце концов в демократической стране (как убеждают нас СМИ и Президент) или в ГУЛАГе живете? Раз стерли. значит второе. З.Ы. Очковтиратель - не оскорбление, а характеристика работы (погуглите).
Почему не рассказал что зарплаты низкие?
гость -,10:13 "Почему не рассказал что зарплаты низкие?"
Об этом все знают: "Денег нет, но вы держитесь",... так как нам очень, очень важно ваше мнение...
А учителей не хватит на все классы в первую смену учить. Почти каждый педагог по 2 класса в 2 смены ведёт.