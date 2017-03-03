Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 2 марта, провел рабочую встречу с министром образования Ольгой Васильевой. Глава региона проинформировал о развитии образовательной системы Алтайского края, в том числе дошкольного, школьного, профессионального образования, а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах.

Как сообщает пресс-служба администрации, в ходе беседы обращалось внимание на особенности системы образования в регионе. Как доложил губернатор главе профильного ведомства, значительная часть населения проживает за пределами крупных городов, более миллиона человек – в сельской местности, свыше 200 тысяч человек проживают в малых городах.

"Это обусловливает особенности формирования образовательной системы: у нас большое количество малокомплектных сельских школ, которые в расчете на одного обучающегося требуют больших затрат. Тем не менее мы в Алтайском крае активно реализуем образовательную политику, главная цель которой — обеспечить полную доступность качественного современного образования: и дошкольного, и школьного. Более чем в половине муниципалитетов Алтайского края мы полностью закрыли очереди в дошкольных учреждениях для детей всех возрастов. Решена проблема обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. Активно занимаемся развитием школ: за последние 11 лет построили, реконструировали и капитально отремонтировали более 1000 объектов образования. 134 школы – новые и реконструированные, в том числе 81 школа – в сельской местности", – рассказал в ходе встречи губернатор.

Одной из главных тем беседы был вопрос, связанный с ликвидацией вторых смен и созданием надлежащей среды для обучения детей. В 2016 году Алтайский край в числе пилотных регионов России получил первый транш и успешно выполнил поставленную задачу по строительству современной школы в столице региона. Александр Карлин рассказал, как проходит работа по данному направлению в 2017 году.

"Мы должны в этом году построить новую школу в Барнауле, новую сельскую школу в селе Юдиха Тюменцевского района и построить новый корпус средней школы в районном центре Родино. Мы также планируем заложить еще несколько новых школ, организовать капитальный ремонт ряда школьных зданий. Иными словами, в сроки, определенные президентом России, мы в Алтайском крае намерены создать 66 тысяч новых школьных мест, а провести через глубокую модернизацию также более 90 тысяч школьных мест. Школьные здания, помещения и школьное оборудование будут приведены в полное соответствие с федеральными образовательными стандартами", – добавил Александр Карлин.

Ольга Васильева положительно оценивает работу органов власти Алтайского края по развитию системы образования.

В конце встречи губернатор края пригласил Ольгу Васильеву посетить наш регион, чтобы изучить существующие проблемы и наладить более тесное взаимодействие с министерством в их решении.