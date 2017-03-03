ВС Сирии при поддержке российских ВКС выбили боевиков ИГ (организация запрещена в России) из Пальмиры и завершили операцию по взятию города. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.
Впервые боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016-го военные Сирии при поддержке российской авиации освободили Пальмиру. В честь этого события в амфитеатре города прошел концерт Мариинского театра. В декабре прошлого года боевики вновь выбили сирийские войска из Пальмиры.
Комментарии
Приказом министра обороны РФ учреждена медаль «За освобождение Пальмиры во второй раз».
Ещё бы краснокожим помочь освободить Великие Равнины от чужаков...
)))
Сумрачный д. Гена
Пока они тренируются на Оровилльской дамбе
В квитанциях ЖКХ россиян появится новая строчка: на капитальный ремонт Пальмиры.
Когда концерты?
- гость - 3 марта 2017 г. 10:17 Когда концерты?
Хочешь посетить? Так ты же очкун, не зассышь?
Када концерт и награждение ролдугина?
#пальмиранашопять! Срочно наштамповать медалей "За неоднократное взятие Пальмиры"
теперь россиянам можно месяц рассказывать про Пальмиру и Сирию, потом про Украину
- гость - 3 марта 2017 г. 10:13 Пока они тренируются на Оровилльской дамбе
Ну типа так