ВС Сирии при поддержке российских ВКС выбили боевиков ИГ (организация запрещена в России) из Пальмиры и завершили операцию по взятию города. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.

Впервые боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016-го военные Сирии при поддержке российской авиации освободили Пальмиру. В честь этого события в амфитеатре города прошел концерт Мариинского театра. В декабре прошлого года боевики вновь выбили сирийские войска из Пальмиры.