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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс до выборов президента дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Материал об этом опубликовало издание The Washington Post.

Как пишет svpressa.ru, ссылаясь на американские СМИ, первая встреча состоялась в июле, а вторая – в сентябре прошлого года. В то время Сешнс был сенатором от Алабамы и старшим членом Комитета по вооруженным силам. Кроме этого, он также выступал в роли внешнеполитического советника Трампа.

После того, как этот материал вышел в свет, появилась реакция членов Демократической партии. Прозвучало требование отставки Сешнса. Однако он опроверг всю эту информацию.