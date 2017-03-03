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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть повод для озабоченности при проведении "Евровидения-2017" в Киеве. Об этом пишет "Рен.ТВ".

"Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса и возможных проблем и с безопасностью, и с недружественным отношением (к россиянам) определенный повод для озабоченности очевиден", – сказал пресс-секретарь.

Между тем представитель Кремля подчеркнул, что бойкотирование никому не нужно. Отметим, что от Украины будет выступать рок-группа O.Torvald с песней Time.