Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух автомобилей произошло в ночь на пятницу, 3 марта, в центре Барнаула. В результате ДТП один из водителей госпитализирован.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Серьёзная авария произошла на Ленинском проспекте, рядом с пл. Октября. Скорую вызвали, помощь оказали, но, как правило, боковой удар смертелен, полмашины нет. Пострадавшего забрала скорая. Все живы", – отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что авария произошла в 00:01 в районе дома по проспекту Ленина, 103а.

По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Windom, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Kia Sorento под управлением водителя 1979 года рождения. В результате столкновения автомобиль отбросило на препятствие.

Один из водителей получил телесные повреждения, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.