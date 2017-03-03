Фото: администрация Алтайского края

Знаменитый футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин встретился с губернатором Алтайского края и подарил ему свою книгу "Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона", которая вышла в свет 18 ноября 2016 года под издательством "Эксмо", пишет администрация Алтайского края.

Как сказал на встрече с губернатором Алексей Смертин, он постарался показать не только парадные моменты футбола, но и его изнанку, стремился быть предельно честным и объективным. Александр Карлин отметил, что знает как о выходе этой книги, так и о том, что она сразу стала популярной среди любителей футбола в нашей стране. Он пожелал знаменитому футболисту, который в настоящее время работает директором по подготовке резерва московского "Динамо", дальнейших успехов в спорте и жизни.

Отметим, что в книге известного алтайского футболиста Алексея Смертина, вышедшей в конце прошлого года, рассказывается о самых главных событиях его жизни. В частности, о непростом детстве в Барнауле, о первых победах и поражениях. Особое внимание уделяется особенностям жизни во Франции и Англии, также рассказывается об известных футболистах Джоне Терри, Фрэнке Лэмпарде и многих других. Кроме того, Смертин раскрыл подробности работы с такими специалистами, как Жозе Моуринью, Харри Реднапп и Олег Романцев.

Также Смертин впервые раскрыл подробности ухода из "Челси" и сборной России и объяснил, почему в 38 лет начал бегать марафоны.