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Данные о средних заработных платах в регионах Сибири по итогам 2016 года опубликовал Новосибирскстат.
Субъектом-лидером по данному показателю является Красноярский край со средней зарплатой в размере 38 361 рубль. На втором месте Томская область — 35 459 рублей. На третьей строчке находится Иркутская область — 34 907 рублей.
В пятерку регионов-лидеров по уровню зарплат в Сибири входят Забайкалье и Хакасия с показателями 32 785 и 32 310 рублей соответственно.
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"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2016 года составила 31383 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", – уточняют в Новосибирскстате.
Два Алтая делят последние два места среди 12 регионов СФО. В Республике Алтай средние зарплаты составляют 23 976 рублей, в Алтайском крае – 21 185 рублей.
Отметим, что в текущем году в Алтайском крае запланировано повышение фондов номинальной заработной платы на 5%.
Комментарии
ну хоть где-то Алтайский край в лидерах, правда с другого конца и это позитив
как говорит наш губернатор - это все неправда. Все получают серую зарплату в размере 100500 р.
Карлин только хвастается. Не надо ничего говорить, достаточно озвучить цифру уезжающих из Алтая, -и это показатель, как здесь хорошо, а в первую очередь , кто отсюда бежит? Лоор, Бессарабов, Елыкомов - ага, о нас с вами думают., чтобы нам хорошо жилось, то что они там в Думе как короли поселились
Да это больше похоже на ВБРОС и ЗАКАЗУХУ, со стороны соседей
Наши соседи по-среднему подсчитали. Знаем мы это среднее. Одному мясо другому капуста, а вместе голубец.
судя по количеству машин и нового жилья при этом 10лет отток населения, как минимум реальные заработки от 50тыс на человека
а учитывая количество торговых площадей на человека и того больше от 70тыс
А ведь к нам Путин приезжает отдыхать, значит только от этого доход не может быть ниже 90тыс
А учитывая как за последние годы распухли здания налоговой пенсионного...
- гость - 3 марта 2017 г. 10:56 судя по количеству машин и нового жилья при этом 10лет отток населения, как минимум реальные заработки от 50тыс на человека
Вы как Карлин, выдаете желаемое за действительное.
Деньги зло. На Алтае меньше зла. Одно добро
Вот Вам ответ на вопрос почему уезжают из края, а Карлин врал, что из-за климата
Земляк 3 марта 2017 г. 11:18 Вот Вам ответ на вопрос почему уезжают из края, а Карлин врал, что из-за климата --- Чё грит что "климат не тот" ??
3.03.2017 11:18 Земляк
С Томской и Иркутской тоже уезжают еще больше чем у нас. Загляни в свою любимую википедию.
Вы все врете, если есть на свете рай это Алтайский край! Я так президенту и говорю. Все мне пора в Москву, некогда с вами болтать.
Никогда АК не стать НСО!
3.03.2017 11:33 - гость - ты считаешь, что это хорошо? У тебя сапог порвался, у соседа корова сдохла. Тебе явно весело, ага?
3.03.2017 11:57 - гость -
Твои собственные бредни пусть остаются в твоей голове, хорошо?