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Данные о средних заработных платах в регионах Сибири по итогам 2016 года опубликовал Новосибирскстат.

Субъектом-лидером по данному показателю является Красноярский край со средней зарплатой в размере 38 361 рубль. На втором месте Томская область — 35 459 рублей. На третьей строчке находится Иркутская область — 34 907 рублей.

В пятерку регионов-лидеров по уровню зарплат в Сибири входят Забайкалье и Хакасия с показателями 32 785 и 32 310 рублей соответственно.

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"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2016 года составила 31383 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", – уточняют в Новосибирскстате.

Два Алтая делят последние два места среди 12 регионов СФО. В Республике Алтай средние зарплаты составляют 23 976 рублей, в Алтайском крае – 21 185 рублей.

Отметим, что в текущем году в Алтайском крае запланировано повышение фондов номинальной заработной платы на 5%.