Пятница, 3 Март, 12:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,41
€ 61,52
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Великий пост – 2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Как выглядит средняя зарплата жителей Алтая на фоне других регионов Сибири?

, ИА "Амител"
Новосибирскстат опубликовал данные о средних заработных платах в СФО по итогам 2016 года

Фото: mamadysh-rt.ru

Данные о средних заработных платах в регионах Сибири по итогам 2016 года опубликовал Новосибирскстат.

Субъектом-лидером по данному показателю является Красноярский край со средней зарплатой в размере 38 361 рубль. На втором месте Томская область — 35 459 рублей. На третьей строчке находится Иркутская область — 34 907 рублей.

В пятерку регионов-лидеров по уровню зарплат в Сибири входят Забайкалье и Хакасия с показателями 32 785 и 32 310 рублей соответственно.

Читайте также: "Это нам по плечу": на сколько вырастет зарплата жителей края в 2017 году?

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2016 года составила 31383 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", – уточняют в Новосибирскстате.

Два Алтая делят последние два места среди 12 регионов СФО. В Республике Алтай средние зарплаты составляют 23 976 рублей, в Алтайском крае – 21 185 рублей.

Отметим, что в текущем году в Алтайском крае запланировано повышение фондов номинальной заработной платы на 5%.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.03.2017 10:36
- гость -

ну хоть где-то Алтайский край в лидерах, правда с другого конца и это позитив

0  0
3.03.2017 10:39
Filin

как говорит наш губернатор - это все неправда. Все получают серую зарплату в размере 100500 р.

0  0
3.03.2017 10:41
гость

Карлин только хвастается. Не надо ничего говорить, достаточно озвучить цифру уезжающих из Алтая, -и это показатель, как здесь хорошо, а в первую очередь , кто отсюда бежит? Лоор, Бессарабов, Елыкомов - ага, о нас с вами думают., чтобы нам хорошо жилось, то что они там в Думе как короли поселились

0  0
3.03.2017 10:46
- гость -

Да это больше похоже на ВБРОС и ЗАКАЗУХУ, со стороны соседей

0  0
3.03.2017 10:52
- гость -

Наши соседи по-среднему подсчитали. Знаем мы это среднее. Одному мясо другому капуста, а вместе голубец.

0  0
3.03.2017 10:56
- гость -

судя по количеству машин и нового жилья при этом 10лет отток населения, как минимум реальные заработки от 50тыс на человека

0  0
3.03.2017 10:58
- гость -

а учитывая количество торговых площадей на человека и того больше от 70тыс

0  0
3.03.2017 10:58
- гость -

А ведь к нам Путин приезжает отдыхать, значит только от этого доход не может быть ниже 90тыс

0  0
3.03.2017 11:01
- гость -

А учитывая как за последние годы распухли здания налоговой пенсионного...

0  0
3.03.2017 11:08
- гость -

- гость - 3 марта 2017 г. 10:56 судя по количеству машин и нового жилья при этом 10лет отток населения, как минимум реальные заработки от 50тыс на человека

Вы как Карлин, выдаете желаемое за действительное.

0  0
3.03.2017 11:12
- гость -

Деньги зло. На Алтае меньше зла. Одно добро

0  0
3.03.2017 11:18
Земляк

Вот Вам ответ на вопрос почему уезжают из края, а Карлин врал, что из-за климата

0  0
3.03.2017 11:20
- гость -

Земляк 3 марта 2017 г. 11:18 Вот Вам ответ на вопрос почему уезжают из края, а Карлин врал, что из-за климата --- Чё грит что "климат не тот" ??

0  0
3.03.2017 11:33
- гость -

3.03.2017 11:18 Земляк

С Томской и Иркутской тоже уезжают еще больше чем у нас. Загляни в свою любимую википедию.

0  0
3.03.2017 11:34
А.Б.К.

Вы все врете, если есть на свете рай это Алтайский край! Я так президенту и говорю. Все мне пора в Москву, некогда с вами болтать.

0  0
3.03.2017 11:36
- гость -

0  0
3.03.2017 11:39
- гость -

0  0
3.03.2017 11:48
- гость -

0  0
3.03.2017 11:56
Ru.бaнок

Никогда АК не стать НСО!

0  0
3.03.2017 11:57
- гость -

3.03.2017 11:33 - гость - ты считаешь, что это хорошо? У тебя сапог порвался, у соседа корова сдохла. Тебе явно весело, ага?

0  0
3.03.2017 12:03
- гость -

3.03.2017 11:57 - гость -

Твои собственные бредни пусть остаются в твоей голове, хорошо?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:15
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае на 7,6% ниже эпидпорога 0
12:04
Вода залила улицу из-за повреждения водопровода в центре Барнаула 1
11:51
Сугробы тают. Какая погода ждет Алтайский край на выходных? 2
11:40
"Женщины за 500": игра от Amic.ru, которая поможет лучше понять слабый пол 0
11:32
Группа Вячеслава Бутусова "Ю-Питер" прекращает свое существование 3
11:27
Воров-рецидивистов задержал полицейский спецназ в Бийске 1
11:14
Курятину и яйца взяли под контроль на Алтае из-за угрозы заноса гриппа птиц 2
11:04
СКР возбудил дело против администратора "группы смерти" Филиппа Лиса 6
10:52
Знаменитый футболист Алексей Смертин подарил Александру Карлину свою книгу 3
10:42
Американец исполнил опасный для жизни трюк на глазах у полицейских. Видео 4
10:34
Как выглядит средняя зарплата жителей Алтая на фоне других регионов Сибири? 21
10:30
Православные образы от Владимира Михайлова 1
10:22
Что подарить на 8 Марта любимой женщине, а от чего лучше отказаться? 9
10:14
Песков прокомментировал бойкот "Евровидения-2017" 0
10:13
ГИБДД сообщила подробности ночной аварии в центре Барнаула. Фото 4
10:06
"Он вам не Димон": о чем фильм Навального "Тайная империя Дмитрия Медведева"? 57
10:00
Компания МТС запустила новый сервис "Кошелек МТС Деньги" 2
09:50
СМИ обвинили генпрокурора США в общении с послом России 2
09:41
Глава Минсельхоза и губернатор Алтайского края обсудили поддержку аграриев 3
09:36
Сирийская армия повторно освободила Пальмиру – Шойгу 24
09:30
Отметить женский день вместе приглашает диско-паб Fox 0
09:28
Карлин рассказал министру Васильевой о ликвидации вторых смен в школах края 31
09:15
85-летняя бабушка месяц готовилась к ограблению ячейки в супермаркете 7
09:10
Сильнейшие наездники России приедут на "Большие бега" 0
09:00
НТВ-ПЛЮС предоставляет новые возможности своим абонентам 3
08:50
Пятничное утро в Барнауле началось с серьезных пробок 0
08:33
Пожарные больше часа тушили полыхающий частный дом в Барнауле 0
08:12
Шестилетний ребенок едва не утонул в бийском бассейне "Дельфин" 7
08:00
Что подарить девушке на 8 Марта? 0
07:34
Новый мост в Барнауле "кишит" водителями-должниками – судебные приставы 28
07:17
Прибьет насмерть: барнаульцы опасаются огромной наледи на крыше дома 25
07:03
Когда переживший обрушение "Ашан" возобновит работу в ТРЦ "Галактика"? 18
06:32
Двухэтажную квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 34
06:01
Весенний вызов: Алтаю, помимо тяжелого паводка, грозят ранние лесные пожары 5
05:06
Снег и гололед обещают жителям Алтайского края 3 марта 1
02:08
Два часа на отдых: какое животное спит меньше всех? 0
01:09
Бюджет третьих "Мстителей" может достигнуть миллиарда долларов 0
00:04
Некоторые бассейны грязнее, чем вода в канализации - ученые 0
23:11
Алтайская пенсионерка пойдет под суд за гибель внука от таблеток 9
22:12
Тимакова назвала пропагандистскими выпадами фильм Навального о Медведеве 30
21:15
Песков рассказал о ночевке Путина в красноярской тайге 8
20:13
Житель Горного Алтая попытался убить свою знакомую из ревности 0
19:46
СМИ: Порошенко дважды говорил по телефону с Путиным на тему Донбасса 5
19:21
"Битва хоров" среди силовиков пройдет в Алтайском крае 0
19:09
Коротко о главном: центр "ДАР", карты "Мир" и миграция в Алтайском крае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 марта
18:48
Суррогатный бензин продают на каждой восьмой АЗС в России 1
18:21
Бастрыкин назвал причину переезда экс-депутата Вороненкова на Украину 0
18:06
Эх, прокачусь: где находится самая длинная ледяная горка региона? 2
17:53
Двое румын погибли во время спора, кто больше выпьет 0
17:34
Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из РФ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.