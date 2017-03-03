Новые абоненты компании, которые подключатся к тарифному плану "Очень черный", смогут в течение 15 дней протестировать качество мобильного интернета оператора. Если клиентов не удовлетворит скорость передачи данных или покрытие сетей 3G/4G, Tele2 вернет им средства в размере оплаченной абонентской платы. Для этого пользователю необходимо прийти в салон связи Tele2 и заполнить короткую анкету.

Акция действует с 1 марта по 9 апреля и запущена в 17 регионах. Подробности можно узнать на сайте.

В поддержку акции Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Герои видеороликов рассказывают, что о качестве и скорости мобильного интернета можно громко заявить с помощью спецэффектов. Однако Tele2 считает более честным дать абонентам убедиться в высоком качестве интернета на деле. В противном случае оператор вернет клиентам деньги.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.