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Американец исполнил опасный для жизни трюк на глазах у полицейских. Видео

, ИА "Амител"
Молодой человек угнал уже украденный пикап на глазах стражей правопорядка и во время погони выполнил смертельный трюк

Молодой американец по имени Кевонт Остин устроил шоу в лучших традициях боевиков. Кевонт на глазах сотрудников полиции угнал уже до этого угнанный автомобиль и навязал стражам порядка захватывающую погоню. Во время "гонки" 18-летний американец выполнил смертельно опасный трюк, который мог стоить жизни ему и другому водителю. Видео, сделанное очевидцем, публикует телеканал "360".

Инцидент произошел в минувшую среду, 1 марта. Молодой человек, по словам полицейских, пытался уйти от преследования правоохранителей на скорости 185 километров в час. Его поведение на дороге могло обернуться многочисленными жертвами.

Патрульным машинам через какое-то время удалось перекрыть одну из дорог. Сотрудники полиции разложили на пути пикапа шипы, которые пробили колеса. Машина, за рулем которой находился Кевонт Остин, стала неуправляемой. Однако парень обогнул кордон и съехал на обочину. Скорость была настолько велика, что из кювета он буквально взлетел вверх. Пикап перелетел дорогу, забор и приземлился на стоящую рядом с рестораном машину.

Невероятно, но водитель, который находился в то время на парковке, не пострадал. Более того, виновник погони также остался цел и невредим. Остин тут же оставил пикап и попытался укрыться от полиции бегством. По пути он угнал еще одну машину. После он попытался ограбить женщину, но был задержан полицейскими.

За свои выходки молодой американец может серьезно поплатиться. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, попытках угона и владении украденным транспортным средством.

Два года назад Кевонт Остин получил свой первый срок за кражу Ford Ranger. Ему был назначен испытательный срок с обязательством исправно посещать работу, но, судя по всему, молодой человек решил не вставать на правильный путь.


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Комментарии

3.03.2017 10:50
- гость -

это не трюк, просто несправился с управлением на высокой скорости.

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3.03.2017 11:41
- гость -

Сказочный идиот.

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3.03.2017 11:45
- гость -

обдолбанный за рулем, какой это трюк

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3.03.2017 11:54
- гость -

А если бы с пробитыми шинами на неуправляемой машине он приземлился бы на других людей?И трупы бы на него повешали.

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