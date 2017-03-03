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Следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении одного из администраторов "групп смерти" в соцсети, использовавшего ник Филипп Лис. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, правоохранительным органам удалось предотвратить самоубийство 16-летней школьницы из Астрахани. Подросток вступила в группу, где были видеоролики со сценами самоубийств, пропаганда смерти. Совершить самоубийство школьницу уговаривал пользователь под ником Филипп Лис. В их переписку вовремя вмешались сотрудники ФСБ. Ребенка удалось спасти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Попытка доведения до самоубийства".
Комментарии
Надеюсь специально для этих сволочей вернут смертную казнь.
давить этих тварей!
Сбросить гниденыша с крыши. Собрать в совок то, что осталось и сбросить ещё раз.
Это-не правильно,необходима борьба с этими гадами системно,а не в виде разовых акций!
Если человеку говорят спрыгни с крыши и он прыгает, то его лечить надо, а не уголовные дела заводить на того кто говорит
Родители не забывайте своим детям дарить любовь и внимание, тогда их не потянет к случайным людям. Иногда погладить ребенка по голове на ночь, поцеловать, сказать что любите его - гораздо важнее , чем дать на карманные расходы. А еще проявляйте искренний! интерес к его поступкам. Если вы ремонтируете технику - научите ребенка, если вяжете носки или шьёте шторку, займите и дитя. Больше совместных занятий с личным примером.