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Следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении одного из администраторов "групп смерти" в соцсети, использовавшего ник Филипп Лис. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, правоохранительным органам удалось предотвратить самоубийство 16-летней школьницы из Астрахани. Подросток вступила в группу, где были видеоролики со сценами самоубийств, пропаганда смерти. Совершить самоубийство школьницу уговаривал пользователь под ником Филипп Лис. В их переписку вовремя вмешались сотрудники ФСБ. Ребенка удалось спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Попытка доведения до самоубийства".