Фото: dailybiysk.ru
Музыкант Вячеслав Бутусов объявил о том, что созданная им группа "Ю-Питер" прекращает свое существование, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Создатель группы отметил, что коллектив просуществовал 15 лет. За это время было много "радостных открытий и волнительных встреч". Группе удалось выпустить пять альбомов: "Имя Рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и Тернии", "Гудгора".
Группа дала последний концерт в Челябинске 26 февраля.
Комментарии
Жаль,но группировка "Ленинград" его круче раз в 10!
3.03.2017 11:47 Ru.бaнок
При чем здесь ваще твой "Ленинград"? Совершенно разные стили и уровень музыкантов.
попса и есть попса, сто юпитер, что ленинград