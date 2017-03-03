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Музыкант Вячеслав Бутусов объявил о том, что созданная им группа "Ю-Питер" прекращает свое существование, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Создатель группы отметил, что коллектив просуществовал 15 лет. За это время было много "радостных открытий и волнительных встреч". Группе удалось выпустить пять альбомов: "Имя Рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и Тернии", "Гудгора".

Группа дала последний концерт в Челябинске 26 февраля.