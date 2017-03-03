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"Женщины за 500": игра от Amic.ru, которая поможет лучше понять слабый пол

, ИА "Амител"
Знаешь о женщинах все? Получи приз – месячный абонемент в фитнес-центр "Нордика"

8 марта. Женщины в предвкушении, мужчины в напряженном ожидании. Для милых дам это день триумфа, для их половин – испытание на прочность. Прекрасный пол уже мысленно отмечает первый весенний праздник, мужчины уговаривают себя потерпеть. Мол, 8 марта, слава богу, только раз в году. Но готовятся к Международному женскому дню абсолютно все.

Настроение женщины предсказать невозможно. Об их логике ходят легенды. Над слабостями ехидно посмеиваются. Но при этом каждый мужчина мечтает встретить Ту Самую Настоящую Женщину: красивую, взбалмошную, чувственную либо властную, роковую, едкую. И ведь в природе встречаются такие. Факты об этих особах мы собрали в нашей новой игре "Женщины за 500", которую выпускаем в честь 8 Марта.

Победителей ждет приятный бонус: три участника игры, которые наберут наибольшее количество очков, получат сертификаты в фитнес-центр для женщин "Нордика"

Важно: участниками игры могут быть представители обоих полов, но воспользоваться сертификатом сможет только женщина.

Правила: участнику нужно ответить на 25 вопросов в категориях: "Красивые", "Властные", "Роковые", "Странные" и "Женские штучки". За один раунд можно найти решение только 12 вопросов.

Что сделать, чтобы выиграть приз: правильно ответить на вопросы, набрать наибольшее количество очков (смотрите рыжую рейтинговую табличку), заскринить результат и отправить скрин на электронную почту news@amic.ru или Elena@amic.ru с пометкой "Игра "Женщины за 500".

Итоги игры мы подведем в понедельник, 6 марта. Удачи!

Добавим, занимаясь в фитнес-центре "Нордика”, вы можете получить красивую и подтянутую фигуру. Фитнес-центр "Нордика" – это тренажерный зал, в котором имеются силовые тренажеры, кардиотренажеры. Также в центре есть бассейн, где проходят занятия аквааэробикой. К каждому клиенту индивидуальный подход,  составление программы питания, персональные тренировки.
Фитнес-центр находится по адресу: пр.Ленина, 155а, ТЦ ”Норд-Вест" (правое крыло). Тел. 77-99-80, 69-87-72.
 

 

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