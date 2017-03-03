Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Контроль усилили в Алтайском крае из-за угрозы заноса гриппа птиц, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.
"В целях предотвращения заноса вируса гриппа А птиц подтипа Н5 на территории Алтайского края специалистами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проведен рейд по местам несанкционированной торговли", – отмечают в ведомстве.
Так, на стихийном рынке в Барнауле специалисты Россельхознадзора выявили факт продажи куриных яиц (360 штук) без ветеринарных сопроводительных документов. В итоге продукция была снята с реализации.
Граждан призывают во избежание проникновения в регион опасного заболевания не приобретать продукцию птицеводства сомнительного качества.
Отметим, что в контексте приближающейся Пасхи и увеличения спроса на яйца вопрос о контроле качестве данной продукции получает особое значение.
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью птицы. Заражению подвержен и человек. Яйца и мясо птиц могут быть источником вируса, поэтому не рекомендуется употреблять их сырыми или плохо приготовленными.
Комментарии
Еще бы от уколов контролировали.Вся шкура проколота!
Так берите дальневосточный гектар,и растите себе на здоровье непроколотое мясо!