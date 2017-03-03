Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Контроль усилили в Алтайском крае из-за угрозы заноса гриппа птиц, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

"В целях предотвращения заноса вируса гриппа А птиц подтипа Н5 на территории Алтайского края специалистами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проведен рейд по местам несанкционированной торговли", – отмечают в ведомстве.

Так, на стихийном рынке в Барнауле специалисты Россельхознадзора выявили факт продажи куриных яиц (360 штук) без ветеринарных сопроводительных документов. В итоге продукция была снята с реализации.

Граждан призывают во избежание проникновения в регион опасного заболевания не приобретать продукцию птицеводства сомнительного качества.

Отметим, что в контексте приближающейся Пасхи и увеличения спроса на яйца вопрос о контроле качестве данной продукции получает особое значение.

Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью птицы. Заражению подвержен и человек. Яйца и мясо птиц могут быть источником вируса, поэтому не рекомендуется употреблять их сырыми или плохо приготовленными.