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Специалисты Барнаульского водоканала ведут работы по ремонту повреждения на водопроводе, расположенном на пересечении улицы Чкалова и проспекта Красноармейского.

Известно, что прорыв произошел на бесхозном водопроводе. Сейчас специалистам удалось провести локализацию места повреждения. Вода больше не выходит на поверхность. Сразу же после коммунальной аварии очевидцы сообщали, что водой залило улицу.

Отмечается, что водоснабжение и водоотведение в близлежащих домах не нарушены. Первая смена в расположенной рядом гимназии №27 учится с соблюдением санитарных условий. О том, будет ли учиться вторая смена, неизвестно.