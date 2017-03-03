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Вода залила улицу из-за повреждения водопровода в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Прорыв произошел на пересечении улицы Чкалова и проспекта Красноармейского

Фото: vk.com/barneos22

Специалисты Барнаульского водоканала ведут работы по ремонту повреждения на водопроводе, расположенном на пересечении улицы Чкалова и проспекта Красноармейского.

Известно, что прорыв произошел на бесхозном водопроводе. Сейчас специалистам удалось провести локализацию места повреждения. Вода больше не выходит на поверхность. Сразу же после коммунальной аварии очевидцы сообщали, что водой залило улицу.

Отмечается, что водоснабжение и водоотведение в близлежащих домах не нарушены. Первая смена в расположенной рядом гимназии №27 учится с соблюдением санитарных условий. О том, будет ли учиться вторая смена, неизвестно.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.03.2017 12:18
- гость -

Известно, что прорыв произошел на бесхозном водопроводе

если водопровод бесхозный то как в нем появилась вода, поставляемая водоканалом

0  0
3.03.2017 12:22
- гость -

у нас же всего в школах одна смена?))))))))))) а КАБ????

0  0
3.03.2017 12:27
- гость -

Какая вторая смена?

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