Фото: vk.com/barneos22
Специалисты Барнаульского водоканала ведут работы по ремонту повреждения на водопроводе, расположенном на пересечении улицы Чкалова и проспекта Красноармейского.
Известно, что прорыв произошел на бесхозном водопроводе. Сейчас специалистам удалось провести локализацию места повреждения. Вода больше не выходит на поверхность. Сразу же после коммунальной аварии очевидцы сообщали, что водой залило улицу.
Отмечается, что водоснабжение и водоотведение в близлежащих домах не нарушены. Первая смена в расположенной рядом гимназии №27 учится с соблюдением санитарных условий. О том, будет ли учиться вторая смена, неизвестно.
Комментарии
Известно, что прорыв произошел на бесхозном водопроводе
если водопровод бесхозный то как в нем появилась вода, поставляемая водоканалом
у нас же всего в школах одна смена?))))))))))) а КАБ????
Какая вторая смена?
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