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Полиция в Бийске при поддержке бойцов СОБРа задержала группу мужчин, подозреваемых в серии краж, совершенных по предварительному сговору, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В частности, злоумышленников подозревают в том, что они проникли в гараж и похитили оттуда автомобиль с ключами и документами, оставленными хозяином в салоне. Кроме того, они прихватили с собой две пятидесятилитровые бочки с бензином и различные инструменты.

Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей. По горячим следам это преступление раскрыть не удалось, но в итоге силовики вышли на след преступников.

"При силовой поддержке бойцов СОБР было проведено шесть обысков, в результате которых удалось получить доказательства причастности группы бийчан к целому ряду аналогичных преступлений", – уточняют в ГУ МВД.

Полиции также удалось найти похищенный автомобиль, который был продан одному из сельских жителей.