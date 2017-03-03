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Таиландские спасатели нашли 49-летнего туриста из России, который сутки провел в открытом море недалеко от Пхукета, держась за буй. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, 49-летний россиянин Дмитрий Сомов вместе с тремя друзьями отправился в район острова Рача Ной возле Пхукета, чтобы поплавать с маской и ластами. Но друзей унесло подводным течением, и все они потеряли друг друга из вида.

Трое остальных спаслись благодаря местным рыбакам. Они сообщили в полицию о пропаже своего приятеля, и тогда начались поиски россиянина.