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Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае за минувшую неделю оказалась на 7,6% ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты зарегистрировали 13,2 тысячи случаев ОРВИ в регионе, а непосредственно в Барнауле – 6,2 тысячи случаев.

"Отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом по краю на 39%, по г. Барнаулу – на 30%. Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/, А/H1N1/, В, вирусов негриппозной этиологии", – уточняют в Роспотребнадзоре.

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Напомним, что в последний день зимы, 28 февраля, в Алтайском крае был отменен карантин по гриппу и ОРВИ, который действовал с конца января.