Новый глава МВД США Райан Зинке в свой первый рабочий день прибыл на работу на коне и в ковбойском костюме, пишет РИА Новости, ссылаясь на аккаунт в твиттере американского чиновника.

