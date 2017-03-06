В результате реконструкции со значительным расширением ассортимента площадь торгового центра "АКСИОМА" увеличится с 7,5 до 10 тыс. кв. метров. Увеличение происходит за счет включения в торговое пространство ранее не использованных площадей, а изменения, многие из которых заметны уже сегодня, касаются главным образом улучшенной системы выкладки товара.

"Прошлой осенью представителями компании была организована рабочая поездка по ведущим игрокам рынка DIY Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов. По её итогам были приняты стратегические решения, касающиеся целого ряда преобразований в работе "АКСИОМЫ". Сегодня эти решения реализуются через масштабную реконструкцию, которая позволит более эффективно использовать торговое пространство и более удобно представлять ту или иную группу товаров для покупателей", – рассказала Алтайскому строительному порталу директор по маркетингу и мерчендайзингу Группы компаний "Практика" Елена Коротеева.

В частности, в гипермаркете появится отдел мебели, в котором будут представлены не только отдельные товарные позиции, но и готовые интерьерные решения для жилья от эконом- до бизнес-класса.

Обновленный отдел света демонстрирует товар более ярко и наглядно, а в отделе сантехники представлены решения для ванных комнат и санузлов на любой кошелек, избавляющие покупателей от необходимости подбирать все товары по отдельности.

Среди новшеств, которые заинтересуют покупателей, – новая колор-студия, аналогов которой пока нет в Сибири, что станет своеобразным центром притяжения в отделе лакокрасочных материалов. Применяемое высокоточное дозирующее оборудование для колеровки краски и воспроизведения заявленного оттенка позволит удовлетворить запросы даже самого взыскательного покупателя.

"Одним из самых интересных нововведений, на наш взгляд, станет возможность посмотреть, как выбранные в "АКСИОМЕ" товары будут смотреться в интерьере покупателя, – рассказывает Елена. – Для этого в торговом центре будут работать квалифицированные дизайнеры, которые смогут визуализировать в конкретном интерьере обои, кафель, ламинат, декор и другое".

Кроме того, в ассортимент магазина планируется ввести ранее не представленные группы товаров, такие как товары для животных, детские игрушки, открытки, товары для творчества и рукоделия, а также развивающая, детская и специальная литература.

Среди других заявленных изменений – обновленная программа лояльности, которая будет презентована на праздничном открытии. Для ее внедрения изменен подход к ценообразованию: сообщается, что новые цены приятно удивят покупателей торгового центра.

Несмотря на то, что реконструкционные работы ведутся полным ходом, "АКСИОМА" продолжает работать без какого-либо ущерба для покупателей. Полностью завершить реконструкцию планируется к апрелю 2017 года.

ТЦ "АКСИОМА" открылся в Барнауле в июне 2014 года. Главной особенностью является возможность под одной крышей найти абсолютно все товары для ремонта и дома: от черновой отделки помещения до мягкой мебели и предметов декора.

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