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Грузовой поезд врезался в выехавший на пути автомобиль УАЗ-469 в Забайкалье в ночь на 3 марта, в результате чего водитель машины погиб.

Инцидент произошел на переезде станции Гыршелун. "Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение локомотива с автомобилем не удалось. Причиной происшествия явилось грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездного светофора, исправно действующей переездной и звуковой сигнализации", – рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

В автомобиле на момент происшествия находился один водитель, который от полученных травм скончался на месте.

В результате ДТП был задержан пассажирский поезд №70 Москва – Чита на 42 минуты, а также четыре грузовых поезда.



