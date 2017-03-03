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Внеплановая проверка пройдет в барнаульском перинатальном центре "ДАР", техническое открытие которого состоялось в декабре прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат краевого Заксобрания Александр Молотов. "Пришел ответ на запрос фракции "Справедливая Россия" о ситуации с перинатальным центром ДАР – пишут, что по согласованию с прокуратурой с 28 февраля в ДАРе началась внеплановая выездная проверка", – написал парламентарий.

Напомним, что тема "ДАРа" не так давно весьма активно обсуждалась в информационном пространстве региона. По данным некоторых СМИ, медучреждение якобы не было готово к началу работы.

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На днях в перинатальном центре побывали депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов и Николай Герасименко, которые остались довольны состоянием медицинского учреждения.

Также в правительстве края сообщили, что все отделения нового перинатального центра начнут работу в апреле, а на плановую мощность медицинская организация выйдет в июне.