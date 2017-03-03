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Завод по переработке гречневой крупы заработает в Алтайском крае в 2017 году — предприятие строит Калманский комбинат хлебопродуктов.

Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, окупаемость завода составит семь лет.

Сырье на завод планируется поставлять из Калманского, Топчихинского, Косихинского, Заринского, Кытмановского районов, а также из других территорий края.

Кроме непосредственно завода будет создан склад готовой продукции, а также цех фасовки гречневой крупы в мелкую тару и цех предварительной очистки и сушки овса, ячменя, гороха, гречихи и проса.

Предполагается, что ввод гречезавода в эксплуатацию позволит дополнительно открыть к осеннему сезону порядка 56 высокотехнологичных современных рабочих мест.