Весна – лучшее время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, став владельцем собственного загородного дома. Осуществить давнюю мечту реально всего за три месяца. Ровно столько времени понадобится на разработку проекта с учетом всех пожеланий заказчика, производство домокомплекта на заводе, а также его сборку на готовом фундаменте. Другими словами, заказав проект весной, осенью можно справлять новоселье.

Для того чтобы не быть голословным, "Алтайлес" предлагает посмотреть, как семья решила круто изменить жизнь и построила дом из клееного бруса за лето.

Уютное деревенское шале или презентабельная загородная резиденция – каким будет ваш будущий дом, зависит только от полета фантазии. В любом случае жилье из клееного бруса от компании "Алтайлес" будет:

надежным (срок службы – 100 лет);

теплым (клееный брус обладает низкой теплопроводностью);

экологичным (используются только натуральные материалы);

презентабельным (относится к категории жилья премиум-класса);

В компании уверены: стать владельцем экологичного загородного дома под силу каждому. Тем более что в новом строительном сезоне "Алтайлес" держит старые цены – от 11, 5 тыс. рублей за м2. Остается только задаться целью и предпринять первые шаги, как это уже сделали заказчики компании из разных регионов страны – от Калининграда до Камчатки.

На все ваши вопросы ответят по телефону в Барнауле: 8 (3852) 23-99-99 или по бесплатному номеру для жителей России: 8-800-700-27-54.1.

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*Сроки изготовления проекта рассчитываются индивидуально и могут быть изменены