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Знаменитый футболист Криштиану Роналду на своем автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора. Инцидент произошел в Испании после матча "Реала" и "Лас-Пальмаса", пишет ТАСС.

Отметим, что спортсмен выезжал с территории стадиона. Он нарушил ПДД на глазах у стражей порядка. Кстати, матч завершился ничьей, счет 3:3.