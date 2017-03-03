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Новости

Смотрим, как Роналду проехал на красный свет на глазах у полиции

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в Испании после матча "Реала" и "Лас-Пальмаса"

Фото: topkin.ru

Знаменитый футболист Криштиану Роналду на своем автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора. Инцидент произошел в Испании после матча "Реала" и "Лас-Пальмаса", пишет ТАСС.

Отметим, что спортсмен выезжал с территории стадиона. Он нарушил ПДД на глазах у стражей порядка. Кстати, матч завершился ничьей, счет 3:3.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.03.2017 13:42
Миpoтвopeц

А как амик сдистнул после проплачнного Соросом исследования? Очко то-жим жим? Счёт выстявят нехилый,бордцам за правду,не?

0  0
3.03.2017 13:44
Бабушка Роналду

Лишь бы шапку одевал, озорник.

0  0
3.03.2017 13:48
- гость -

3.03.2017 13:42 Миpoтвopeц вы о чем?

0  0
3.03.2017 13:54
- гость -

О якобы расседовании сороса и овального,против менделя,новость амиком снята,поскольку чревата охрененными финансовыми проблемами!

0  0
3.03.2017 13:58
- гость -

Одно кино не досмотрели.. А вдруг тут тоже неправда?

0  0
3.03.2017 14:00
- гость -

Миpoтвopeц 3 марта 2017 г. 13:42

самое смешное - заголовки справа остались

0  0
3.03.2017 14:04
- гость -

Видно не только курятину, но и чьи-то яйца взяли на контроль в Алтайском крае

0  0
3.03.2017 14:07
- гость -

То чувство, когда у Роналду машина стоит дешевле раза в 3, чем у Кокорина...

0  0
3.03.2017 14:12
- гость -

а я видел, как гуглмобиль (или яндекс) с камерой проехал на красный свет в Барнауле

0  0
3.03.2017 14:19
- гость -

3.03.2017 14:07 - гость -

Роналду живет в Европе. Там местная беднота, если что, сразу пересади на велосипед любого.

0  0
3.03.2017 14:31
- гость -

- гость - 3 марта 2017 г. 14:19 а я уж думал он играет хуже )))

0  0
3.03.2017 14:58
- гость -

А как амик сдистнул после проплачнного Соросом исследования? Очко то-жим жим? Счёт выстявят нехилый,бордцам за правду,не?

Прикинь, болезный, в свободной РФ так бывает, когда губернатор не отвечает за свои слова, а новостной сайт должен.

0  0
3.03.2017 15:06
- гость -

3.03.2017 14:31 - гость - а я уж думал он играет хуже )))

А чем он лучше? У нас любой первоклассник во дворе его сделает на финтах.

0  0
3.03.2017 15:17
- гость -

А чем он лучше? У нас любой первоклассник во дворе его сделает на финтах.

А в доту даже дошкольник разорвет

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