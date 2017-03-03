Фото: topkin.ru
Знаменитый футболист Криштиану Роналду на своем автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора. Инцидент произошел в Испании после матча "Реала" и "Лас-Пальмаса", пишет ТАСС.
Отметим, что спортсмен выезжал с территории стадиона. Он нарушил ПДД на глазах у стражей порядка. Кстати, матч завершился ничьей, счет 3:3.
Комментарии
А как амик сдистнул после проплачнного Соросом исследования? Очко то-жим жим? Счёт выстявят нехилый,бордцам за правду,не?
Лишь бы шапку одевал, озорник.
3.03.2017 13:42 Миpoтвopeц вы о чем?
О якобы расседовании сороса и овального,против менделя,новость амиком снята,поскольку чревата охрененными финансовыми проблемами!
Одно кино не досмотрели.. А вдруг тут тоже неправда?
Миpoтвopeц 3 марта 2017 г. 13:42
самое смешное - заголовки справа остались
Видно не только курятину, но и чьи-то яйца взяли на контроль в Алтайском крае
То чувство, когда у Роналду машина стоит дешевле раза в 3, чем у Кокорина...
а я видел, как гуглмобиль (или яндекс) с камерой проехал на красный свет в Барнауле
3.03.2017 14:07 - гость -
Роналду живет в Европе. Там местная беднота, если что, сразу пересади на велосипед любого.
- гость - 3 марта 2017 г. 14:19 а я уж думал он играет хуже )))
А как амик сдистнул после проплачнного Соросом исследования? Очко то-жим жим? Счёт выстявят нехилый,бордцам за правду,не?
Прикинь, болезный, в свободной РФ так бывает, когда губернатор не отвечает за свои слова, а новостной сайт должен.
3.03.2017 14:31 - гость - а я уж думал он играет хуже )))
А чем он лучше? У нас любой первоклассник во дворе его сделает на финтах.
А чем он лучше? У нас любой первоклассник во дворе его сделает на финтах.
А в доту даже дошкольник разорвет