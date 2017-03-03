Калманский центральный районный Дом культуры в Алтайском крае попал в партийный проект "Единой России" "Местный Дом культуры". Учреждение получит 1,5 млн рублей на ремонт крыши. В четверг, 2 марта, ДК посетила депутат фракции "Единая Россия" Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова.

"Местный Дом культуры" — это один из четырех партийных проектов, который реализуется по всей стране. В 2017 году из бюджета по инициативе партии средства на ремонт получат сельские ДК в 11 районах Алтайского края.

Калманский ДК получит более 1,5 млн рублей на капитальный ремонт крыши.

Депутат ГД Наталья Кувшинова во время визита в район вместе с главой администрации Сергеем Головиным встретилась с коллективом ДК, осмотрела здание, расспросила об объемах предстоящих работ, творческих планах.

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В 2014 году в 50-летнем ДК провели частичный внутренний ремонт здания, обновили малый зал, сцену, фойе, оборудовали зал для игры в бильярд. Теперь есть необходимость отремонтировать крышу, а позже и большой зрительный зал.

Но кроме ремонта в этом году в ДК может произойти еще одно событие.

По словам Натальи Кувшиновой, Молодежный парламент при ГД РФ выступил с инициативой направить в Дома культуры, ставшие участниками проекта, студентов профильных вузов и колледжей для прохождения летней практики.

"Молодые специалисты в области культуры смогут не только получить неоценимый опыт работы в ДК, но, возможно, и найти место будущей работы. Партийное руководство региона поддержало инициативу. На днях состоялись переговоры с министерством культуры Алтайского края и руководством Алтайского государственного института культуры, также поддержавшими эту инициативу. Студенты на безвозмездной основе готовы оказывать помощь в организации культурно-досуговых мероприятий. Поэтому сегодня мы готовы принять заявку на тех специалистов, в которых ДК нуждается больше всего", – сказала она.

В ДК попросили прислать на практику хормейстера, балетмейстера и аккомпаниатора.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"