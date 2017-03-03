МТС вошла в ТОП-5 рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter. Компания укрепила свои позиции в рейтинге, поднявшись на одну строку по сравнению с предыдущим годом и заняла четвертое место. При этом МТС стала лидером рейтинга среди телекоммуникационных компаний.

Первого марта был опубликован ежегодный рейтинг ста лучших работодателей России по версии компании HeadHunter. При его подготовке компания использовала мировую практику и анализ трех составляющих:

внешняя среда – мнение соискателей, ищущих работу (соискатели выбирали компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ);

оценка эффективности деятельности HR-департамента (HR-специалисты заполняли специальную анкету, разработанную с учетом рекомендаций консультантов PwC, на основании предоставленной информации оценивали эффективность и развитость HR-функции в компании-участнице);

внутренняя оценка – мнение сотрудников компании (исследование проводила компания "Экопси Консалтинг", которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компании по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы).



Каждая составляющая имеет свой собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей – 40%, опрос сотрудников – 40%, оценка HR-специалистов – 20%. Три независимые оценки суммировались, и определялось итоговое место компании в рейтинге.

Оценку правильности применения методологии рейтинга и аудит рейтинга провела компания PricewaterhouseCoopers Russia B.V.