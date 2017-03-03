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Военную помощь Украине в Конгрессе США предлагают сократить в 2017 году в два раза в сравнении с 2016-м, передает "Интерфакс".

По данным издания, комитет нижней палаты Конгресса Штатов по ассигнованиям предложил выделить официальному Киеву 150 миллионов долларов.

В прошлом году на поддержку Украины было заложено 350 миллионов долларов.

Эти средства должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских силовиков. Отдельно оговаривается, что из этих денег нельзя оплачивать покупку киевскими властями переносных зенитных комплексов.

Для одобрения документа ему следует пройти жернова Конгресса, а затем бумагу должен подписать президент Соединенных Штатов.