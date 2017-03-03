Фото: rusdialog.ru
Военную помощь Украине в Конгрессе США предлагают сократить в 2017 году в два раза в сравнении с 2016-м, передает "Интерфакс".
По данным издания, комитет нижней палаты Конгресса Штатов по ассигнованиям предложил выделить официальному Киеву 150 миллионов долларов.
В прошлом году на поддержку Украины было заложено 350 миллионов долларов.
Эти средства должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских силовиков. Отдельно оговаривается, что из этих денег нельзя оплачивать покупку киевскими властями переносных зенитных комплексов.
Для одобрения документа ему следует пройти жернова Конгресса, а затем бумагу должен подписать президент Соединенных Штатов.
Комментарии
К этому времени страны 404 уже не будет!
Хорошо новость, но не уверен, что работающие американцы хотят выделить даже один миллион, а не то что 150. Конгресс хочет, чтобы Украина могла воевать, но выделять как в прошлом году уже не могут, может смысла не видят
То есть Сирии можно оказывать военную помощь, ведь США этим с удовольствием занимается
В докладе Международной независимой комиссии ООН по расследованию инцидентов в Сирии было отмечено, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на гуманитарный конвой организации в сентябре 2016 года в пригороде Алеппо. Кроме того, в документе ни одно из военных преступлений, совершённых в Сирии, не было приписано России.Авторы доклада пришли к такому выводу, изучив тип использованных боеприпасов, размеры атакованной территории и продолжительность атаки.