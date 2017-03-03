Фото: mmaoctagon.ru

Всемирный боксерский совет (WBC) на неопределенное время отстранил российского боксера Александра Поветкина из-за положительного допинг-теста. Об этом пишет "Газета.ру".

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Как сообщается, российский спортсмен также должен выплатить штраф в 250 тысяч долларов. Боксер отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC.

Напомним, что в мае прошлого года допинг-тест Поветкина показал положительный результат на мельдоний. Тогда был отменен бой россиянина с американским боксером Деонтеем Уайлдером.