Восьмого марта в Барнауле состоится концерт легендарной группы "ПИЛОТ", который пройдет при поддержке Нашего Радио в Барнауле и концертного агентства "ТриГрупп".

В этом году легендарная группа "Пилот" отмечает свое 20-летие. В конце февраля она отправилась в большой юбилейный гастрольный тур "Двадцатничек", в рамках которого посетит более 50 городов! В честь этого грандиозного события рокеры уже выступили с юбилейными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. На очереди Барнаул. Лучшие за всю историю коллектива песни прозвучат в ночном клубе Che’Guevara 8 марта.