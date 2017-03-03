Фото: yarcube.ru

Следователи возбудили уголовное дело после того, как нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти в одном из домов Благовещенска, сообщает пресс-служба СУСКа по Амурской области.

Тела 29-летнего и 60-летнего мужчин, а также 57-летней женщины обнаружены в четверг, 2 марта, в доме по переулку Весеннему. Дело возбуждено по статье УК "Убийство двух или более лиц".

Сейчас правоохранительные органы осматривают место ЧП, проводят экспертизы и другие необходимые следственные действия.