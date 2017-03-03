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Компания PwC приставила телохранителей к своим сотрудникам Брайану Куллинану и Марте Руис, которые перепутали конверты на церемонии вручения премии "Оскар", пишет "Лайф".

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Кроме этого, охраной обеспечены и члены семьи Куллинана и Руис. В компании боятся, что на них могут напасть после того, как в СМИ появились фотографии их домов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в номинации "Лучший фильм" был перепутан победитель. Со сцены объявили, что премию заслужил фильм "Ла-Ла Ленд", но на самом деле награда досталась фильму "Лунный свет". Ошибку тут же исправили, а организаторы извинились.