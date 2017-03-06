Создать свой интернет-магазин не так трудно, как заставить его работать и продавать. На бесплатном семинаре "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете" вы сможете получить ответы на многие интересующие вас вопросы и узнать много нового про продвижение сайтов.
На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: "Яндекс", "1С-Битрикс", "МойСклад", Координационный центр национального домена сети Интернет, "СПСР-Экспресс", "Регионинфо". Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.
Основные темы семинара:
- Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;
- Что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;
- Как заставить социальные сети приносить клиентов;
- Чем грозит новый закон 54-ФЗ вашему бизнесу;
- Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;
- Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов;
- Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;
- Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.
Семинар будет полезен для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто не хочет потерять клиентов и считает деньги.
Почему необходимо участвовать:
- Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно;
- Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает;
- Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.
Ознакомиться с программой семинара
Для бесплатного участия необходима регистрация.
Дата и время: 23 марта в 10:00
Место проведения: конференц-зал ИД "Алтапресс", ул. Короленко, 107
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