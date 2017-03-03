Специалисты Барнаульского водоканала устранили повреждение на водопроводе, где в ночь на 3 марта произошла поломка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

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Здесь подчеркивают, что водопровод, расположенный в районе пересечения улицы Чкалова и проспекта Красноармейского, является бесхозным. Прорыв произошел в ночь на пятницу, 3 марта. На поверхность асфальта вышла вода, поэтому было принято решение, что ремонт будут проводить специалисты Барнаульского водоканала.

Водоснабжение и водоотведение во время проведения ремонтных работ не отключали. Поломку устранили в 13.00. До конца дня будет сделана засыпка котлована.