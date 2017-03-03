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Житель Ирландии по имени Джон Эдвардс придумал необычный способ, чтобы вести душевные разговоры с людьми, страдающими наркозависимостью и склонными к суициду. Для этого он лег в гроб, пишет РИА Новости.

Для этой акции была выкопана специальная могила в саду возле церкви Уиллоуфельд в Белфасте. В гробу есть вентиляция, а также Wi-Fi, чтобы вести онлайн-трансляцию в Facebook.

Там 60-летний пенсионер намерен пробыть три дня. Все это время он будет разговаривать с людьми, которые страдают от вредных привычек или депрессии, а в перерывах – читать религиозные книги.