Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин проведет торжественную встречу с женским активом региона в канун 8 Марта.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, мероприятие начнется в 15:00 6 марта в концертном зале "Сибирь". На торжественную встречу приглашено более 400 представительниц прекрасного пола.

Среди приглашенных — дамы, успешно проявившие себя в профессиональном плане, играющие заметную роль в общественной жизни городов и сел Алтая, а также руководители и специалисты социально значимых организаций края.

"За активную общественную работу и многолетний добросовестный труд в этот день наградят 13 представительниц женского движения Алтая", – уточняют в правительстве.

Также отмечается, что благодарностью президента РФ поощрят врача диагностического центра Зою Ефименко, а юбилейную медаль Союза женщин России "Дочерям Отчизны" вручат участнице Великой Отечественной войны, председателю городского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Матрене Андрейченко.