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В Екатеринбурге врачи скорой медицинской помощи высадили из машины ребенка с высокой температурой и его отца, который был сильно пьян. Об этом пишет "РЕН ТВ".
Медики объясняют свой поступок дебошем родителя. Он был настолько пьян, что устроил скандал с водителем неотложки, а также сломал боковую дверь автомобиля.
Отметим, что у семилетнего ребенка поднялась высокая температура, и приехавшие медики предложили госпитализацию. По дороге в больницу произошел скандал, и врачи выпроводили пациента и его родителя.
Домой мальчик с отцом ехали на попутках, а после этого мужчина написал заявление в полицию.
Комментарии
Врачам надо было не высаживать пациента с родителем, а вызывать милицию. Родитель бы поехал в обезьянник, пациент - в больничку. И заявление бы не родитель писал, а на него писали.
За что бьют врачей?
- гость - 3 марта 2017 г. 16:07
Всё верно. Вопрос почему принимаются неадекватные решения?