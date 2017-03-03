Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге врачи скорой медицинской помощи высадили из машины ребенка с высокой температурой и его отца, который был сильно пьян. Об этом пишет "РЕН ТВ".

Медики объясняют свой поступок дебошем родителя. Он был настолько пьян, что устроил скандал с водителем неотложки, а также сломал боковую дверь автомобиля.

Отметим, что у семилетнего ребенка поднялась высокая температура, и приехавшие медики предложили госпитализацию. По дороге в больницу произошел скандал, и врачи выпроводили пациента и его родителя.

Домой мальчик с отцом ехали на попутках, а после этого мужчина написал заявление в полицию.