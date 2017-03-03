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Решение о признании барнаульского "Тальменка-Банка" банкротом было принято в пятницу, 3 марта, в Арбитражном суде Алтайского края.

Напомним, с заявлением о признании банка несостоятельным в арбитраж обратился ЦБ России. "Сегодня была оглашена резолютивная часть решения о признании "Тальменка-Банка" банкротом и открытии процедуры конкурсного производства сроком на один год. Конкурсным управляющим назначено "Агентство страхования вкладов", — сообщила порталу Amic.ru представитель суда Дарья Кушвид.

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Ранее наш портал сообщал, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-Банка" 23 января. Причиной данного решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов.

Выплатами страховых возмещений вкладчикам занимаются три организации – ПАО "АК БАРС" БАНК, РНКБ Банк (ПАО) и АО "Россельхозбанк".

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Отметим и то, что по состоянию на 1 декабря 2016 года активы "Тальменка-Банка" составляли 2,4 миллиарда рублей. По уставному капиталу организация занимала 409-е место в России (0,34 миллиарда, кредитный портфель — 1,68 миллиарда, обязательства перед населением — 1,14 миллиарда).