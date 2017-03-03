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Сибирь сохранила качество зерна при общероссийском ухудшении – эксперт

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Российское зерно урожая 2016 года из-за погоды немного потеряло в качестве по белку и клейковине

Фото: vbakalee.ru

Доля производственной пшеницы в 2016 году в России сократилась по сравнению с предыдущим годом, но объемы остались высокие — почти 51 млн тонн. Также урожай зерновых прошлого года оказался более низкого качества. При этом в Сибири доля продовольственной пшеницы выросла. О качестве зерна на десятой Зимней зерновой конференции в Белокурихе 2 марта рассказала директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева.

В прошлом году в России были собраны рекордные 116 тонн зерновых, из них 73 млн тонн — пшеница. Эксперты центра проверили 37,4 млн тонн пшеницы в 40 регионах страны.

Так, в общем объеме урожая пшеницы доля производственной составила 71%, в 2015 году было 75%. Однако в валовом сборе продовольственной пшеницы в 2016 году рекордно много — 51 млн тонн.

Урожайный 2016 год не дал стране пшеницы ни первого, ни второго класса. Доля пшеницы третьего класса составила 22,3% (16 млн тонн), четвертого класса — 49%, 5 класса — 28,7%.

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СФО — единственный округ, который увеличил долю производства продовольственной пшеницы (85,8% от общего объема пшеницы). Экспертами центра было выявлено в объеме урожая в регионах Сибири 46,61% пшеницы третьего класса, 39,21% — четвертого класса. Доля непродовольственной пшеницы пятого класса составила 14,18%.

По словам Юлии Королевой, в целом по стране в зерне снизилось количество белка (особенно в пшенице четвертого класса), клейковины (по всем классам), высока доля проросшего зерна. Это произошло из-за высокой влажности и высокой температуры в прошлом аграрном сезоне. Кстати, в Сибири пробы показали, что массовая доля белка даже подросла, не выявлено и поврежденного клопом-черепашкой зерна.

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Она добавила, что основные показатели качества зерна в Алтайском крае год от года показывают незначительные колебания.

В СФО в 2016 году эксперты центра обследовали 5,15 млн тонн (50,9% от фактического валового сбора по семи регионам).

Распределение мягкой пшеницы по классам в СФО по данным обследования центра
  3 класс 4 класс 5 класс
СФО 46,61% 39,21%  14,18%
Алтайский край 43,2% 45,1% 11,6%
Красноярский край 66,3% 26,9% 6,8%
Иркутская область 48,0% 41,0% 10,9%
Кемеровская область 46,3% 40,7% 13,0%
Новосибирская область 35,9% 47,7%  16,4% 
Омская область 43,3% 35,3% 21,5%
Томская область  53,3% 31,3% 15,4%

Также в СФО (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области) в СФО в 2016 году обследовано 909,25 тысячи тонн ячменя, или 51% от фактического валового сбора. Так, в Алтайском крае 41,9% ячменя первого класса, 58,1% — второго. Ячменя, не соответствующего ГОСТ, нет.             

Читайте также в сюжете: Зимняя зерновая конференция - 2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.03.2017 15:54
- гость -

Амик, зачем заменили статью про фильм на фальшивые права? Димон команду дал?

0  0
3.03.2017 16:02
Гость

Много будешь знать - плохо будешь спать. Тебе какая разница?

0  0
3.03.2017 16:09
- гость -

16;02, путриот гэбэшник?

0  0
3.03.2017 16:10
Гость

Ага

0  0
3.03.2017 16:14
15:54

А тебе теперь не спится и кушать не можешь?.

0  0
3.03.2017 16:19
Гость

А тебе поговорить больше не с кем?

0  0
3.03.2017 16:39
- гость -

Китай импортирует зерно с массовой долей зерна 20% , такое зерно у нас в стране не растет в силу холодного климата. Поэтому Россия поставляет в основном сою и рапс.

0  0
3.03.2017 16:40
- гость -

долей белка, сори

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