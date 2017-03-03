Доля производственной пшеницы в 2016 году в России сократилась по сравнению с предыдущим годом, но объемы остались высокие — почти 51 млн тонн. Также урожай зерновых прошлого года оказался более низкого качества. При этом в Сибири доля продовольственной пшеницы выросла. О качестве зерна на десятой Зимней зерновой конференции в Белокурихе 2 марта рассказала директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева.

В прошлом году в России были собраны рекордные 116 тонн зерновых, из них 73 млн тонн — пшеница. Эксперты центра проверили 37,4 млн тонн пшеницы в 40 регионах страны.

Так, в общем объеме урожая пшеницы доля производственной составила 71%, в 2015 году было 75%. Однако в валовом сборе продовольственной пшеницы в 2016 году рекордно много — 51 млн тонн.

Урожайный 2016 год не дал стране пшеницы ни первого, ни второго класса. Доля пшеницы третьего класса составила 22,3% (16 млн тонн), четвертого класса — 49%, 5 класса — 28,7%.

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СФО — единственный округ, который увеличил долю производства продовольственной пшеницы (85,8% от общего объема пшеницы). Экспертами центра было выявлено в объеме урожая в регионах Сибири 46,61% пшеницы третьего класса, 39,21% — четвертого класса. Доля непродовольственной пшеницы пятого класса составила 14,18%.

По словам Юлии Королевой, в целом по стране в зерне снизилось количество белка (особенно в пшенице четвертого класса), клейковины (по всем классам), высока доля проросшего зерна. Это произошло из-за высокой влажности и высокой температуры в прошлом аграрном сезоне. Кстати, в Сибири пробы показали, что массовая доля белка даже подросла, не выявлено и поврежденного клопом-черепашкой зерна.

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Она добавила, что основные показатели качества зерна в Алтайском крае год от года показывают незначительные колебания.

В СФО в 2016 году эксперты центра обследовали 5,15 млн тонн (50,9% от фактического валового сбора по семи регионам).

Распределение мягкой пшеницы по классам в СФО по данным обследования центра 3 класс 4 класс 5 класс СФО 46,61% 39,21% 14,18% Алтайский край 43,2% 45,1% 11,6% Красноярский край 66,3% 26,9% 6,8% Иркутская область 48,0% 41,0% 10,9% Кемеровская область 46,3% 40,7% 13,0% Новосибирская область 35,9% 47,7% 16,4% Омская область 43,3% 35,3% 21,5% Томская область 53,3% 31,3% 15,4%

Также в СФО (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области) в СФО в 2016 году обследовано 909,25 тысячи тонн ячменя, или 51% от фактического валового сбора. Так, в Алтайском крае 41,9% ячменя первого класса, 58,1% — второго. Ячменя, не соответствующего ГОСТ, нет.