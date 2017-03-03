Доля производственной пшеницы в 2016 году в России сократилась по сравнению с предыдущим годом, но объемы остались высокие — почти 51 млн тонн. Также урожай зерновых прошлого года оказался более низкого качества. При этом в Сибири доля продовольственной пшеницы выросла. О качестве зерна на десятой Зимней зерновой конференции в Белокурихе 2 марта рассказала директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева.
В прошлом году в России были собраны рекордные 116 тонн зерновых, из них 73 млн тонн — пшеница. Эксперты центра проверили 37,4 млн тонн пшеницы в 40 регионах страны.
Так, в общем объеме урожая пшеницы доля производственной составила 71%, в 2015 году было 75%. Однако в валовом сборе продовольственной пшеницы в 2016 году рекордно много — 51 млн тонн.
Урожайный 2016 год не дал стране пшеницы ни первого, ни второго класса. Доля пшеницы третьего класса составила 22,3% (16 млн тонн), четвертого класса — 49%, 5 класса — 28,7%.
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СФО — единственный округ, который увеличил долю производства продовольственной пшеницы (85,8% от общего объема пшеницы). Экспертами центра было выявлено в объеме урожая в регионах Сибири 46,61% пшеницы третьего класса, 39,21% — четвертого класса. Доля непродовольственной пшеницы пятого класса составила 14,18%.
По словам Юлии Королевой, в целом по стране в зерне снизилось количество белка (особенно в пшенице четвертого класса), клейковины (по всем классам), высока доля проросшего зерна. Это произошло из-за высокой влажности и высокой температуры в прошлом аграрном сезоне. Кстати, в Сибири пробы показали, что массовая доля белка даже подросла, не выявлено и поврежденного клопом-черепашкой зерна.
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Она добавила, что основные показатели качества зерна в Алтайском крае год от года показывают незначительные колебания.
В СФО в 2016 году эксперты центра обследовали 5,15 млн тонн (50,9% от фактического валового сбора по семи регионам).
|3 класс
|4 класс
|5 класс
|СФО
|46,61%
|39,21%
|14,18%
|Алтайский край
|43,2%
|45,1%
|11,6%
|Красноярский край
|66,3%
|26,9%
|6,8%
|Иркутская область
|48,0%
|41,0%
|10,9%
|Кемеровская область
|46,3%
|40,7%
|13,0%
|Новосибирская область
|35,9%
|47,7%
|16,4%
|Омская область
|43,3%
|35,3%
|21,5%
|Томская область
|53,3%
|31,3%
|15,4%
Также в СФО (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области) в СФО в 2016 году обследовано 909,25 тысячи тонн ячменя, или 51% от фактического валового сбора. Так, в Алтайском крае 41,9% ячменя первого класса, 58,1% — второго. Ячменя, не соответствующего ГОСТ, нет.
Комментарии
Амик, зачем заменили статью про фильм на фальшивые права? Димон команду дал?
Много будешь знать - плохо будешь спать. Тебе какая разница?
16;02, путриот гэбэшник?
Ага
А тебе теперь не спится и кушать не можешь?.
А тебе поговорить больше не с кем?
Китай импортирует зерно с массовой долей зерна 20% , такое зерно у нас в стране не растет в силу холодного климата. Поэтому Россия поставляет в основном сою и рапс.
долей белка, сори