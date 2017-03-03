Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить по телевизору. Рассказываем, что смотреть 4 и 5 марта.

"Бердмэн"

О чем фильм

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бердмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.

Почему стоит смотреть

Главная картина этой недели и лучший фильм 2014 года по версии американской киноакадемии "Оскар". Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту после нескольких призов на международных фестивалях снял главную на данный момент картину в своей жизни. Гениальный оператор Эммануэль Любецки снял "Бердмэна" так, что нельзя оторвать глаз от экрана. В фильме задействован превосходный актерский состав, включая Майкла Китона, Эмму Стоун, Эдварда Нортона и Наоми Уоттс. К слову, спустя год после "Бердмэна" Иньярриту вновь покорил "Оскар" фильмом "Выживший".

Когда и где смотреть

Суббота, 4 марта, в 23.35 на Первом канале.

"Первый мститель" и "Первый мститель: Другая война"

О чем фильм

Две сольные картины о приключениях одного из "Мстителей" Стива Роджерса, известного под псевдонимом "Капитан Америка".

Почему стоит смотреть

Очаровательные и превосходно сделанные картины от студии Marvel – идеальный повод, чтобы провести вечер у телеэкранов.

Где и когда смотреть

Суббота, 4 марта, в 16.35 и 21.00 на канале СТС.

"Сноуден"

О чем фильм

Художественный фильм лауреата "Оскара" Оливера Стоуна о том, как американский шпион, бывший работник секретных служб Эдвард Сноуден в 2013 году передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию.

Почему стоит смотреть

Один из самых обсуждаемых фильмов прошлого года в российском прокате, который оказался довольно провальным. Роль американского шпиона исполнил актер Джозеф Гордон-Левитт, известный по своим ролям в "Бэтмене", "Начало", "500 дней лета" и "Прогулка" Роберта Земекиса. Изначально Оливер Стоун звал в проект Скотта Иствуда – сына известного режиссера и актера Клинта Иствуда. Фильм будет интересным для тех, кто ничего не знает об этой истории.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 5 марта, в 22.30 на Первом канале.

"Послезавтра"

О чем фильм

На Земле наступает глобальное похолодание. Главный герой должен отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период.

Почему стоит смотреть

Немецкий постановщик Ролланд Эммерих известен тем, что лучше всех в мире снимает фильмы-катастрофы. Среди них "День независимости", "2012", "Звездные врата" и "Патриот". "Послезавтра" — одна из лучших его работ, способная держать в напряжении зрителя все два часа.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 5 марта, в 16.30 на канале ТНТ.

"Капитан Филлипс"

О чем фильм

Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о том, как в начале апреля 2009 года близ берегов Африки несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз MV Maersk Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт взять себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться и покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой капитана Ричарда Филлипса.

Почему стоит смотреть

Ирландец Пол Гринграс известен по франшизе о Джейсоне Борне. Он умеет снимать одновременно умное и развлекательное патриотическое кино. "Капитан Филлипс" — невероятная и правдивая история, как американский гражданин был взят в плен сомалийскими пиратами и сражался за свою жизнь. Роль капитана блестяще исполнил Том Хэнкс, несправедливо не номинированный за нее на премию "Оскар".

Где и когда смотреть

Воскресенье, 5 марта, в 23.40 на канале СТС.