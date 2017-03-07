В марте на телеканале Discovery Channel, транслируемом у абонентов интернет- и ТВ-провайдера "Сибирские сети", можно будет увидеть новые серии седьмого сезона популярной программы "Золотая лихорадка", которая рассказывает историю трех команд золотоискателей, отправившихся в холодную Аляску, чтобы побороться за право обладать драгоценным металлом.

Добыча золота, да еще и в условиях вечной мерзлоты — невероятно прибыльный и вместе с тем чрезвычайно опасный и непредсказуемый бизнес. Кто-то за считанные месяцы становится богат, кто-то проигрывает в этой гонке и теряет все, поскольку даже один неверный шаг может поставить под удар успех всего предприятия и судьбу команды. В новом сезоне золотоискателям предстоит ставить на кон все, преодолевать новые трудности и искать выход из безнадежных ситуаций — и все это ради заветного блеска драгоценного металла.

Интернет- и ТВ-провайдер "Сибирские сети" совместно с телеканалом Discovery Channel делают своим клиентам уникальное "Золотое предложение". Нужно подключиться с 1 марта по 30 апреля 2017 года на специальный тарифный план "Золотое предложение". Он включает в себя настоящие "золотые слитки": интернет на скорости до 100 Мбит/с всего за 400 руб./мес. и более 100 телеканалов в цифровом качестве бесплатно в течение первого месяца!* Подключение бесплатно.

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"Сибирские сети" — региональная телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги высокоскоростного интернета и телевидения, а также телефонии и видеонаблюдения для частных лиц, корпоративных пользователей и государственных учреждений. На сегодняшний день компания присутствует в 30 городах СФО, клиентская база "Сибирских сетей" насчитывает порядка 350 тыс. абонентов. По количеству абонентов компания входит в тройку лидеров интернет-провайдеров Сибири.