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Центральный банк России отозвал лицензии сразу у четырех кредитных организаций. В этот раз лицензии лишились три казанских банка — "Татфондбанк", "Анкор Банк" и "ИнтехБанк" и один московский – "Межрегиональный почтовый банк". Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Как сообщается, кредитные организации остались без лицензии из-за того, что нарушали банковское законодательство и внутренние рекомендации регулятора.

Что касается "Татфондбанка", его руководство неадекватно оценивало взятые на себя риски. Оказалось, что кредитная организация осталась без своего капитала.

"Анкор Банк" размещал свои средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов. Без собственного капитала также остался и "ИнтехБанк".

Между тем "Межрегиональный почтовый банк" сам подал заявление об аннулировании лицензии.