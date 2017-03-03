Фото: yuga-build.ru
Центральный банк России отозвал лицензии сразу у четырех кредитных организаций. В этот раз лицензии лишились три казанских банка — "Татфондбанк", "Анкор Банк" и "ИнтехБанк" и один московский – "Межрегиональный почтовый банк". Об этом сказано на официальном сайте регулятора.
Как сообщается, кредитные организации остались без лицензии из-за того, что нарушали банковское законодательство и внутренние рекомендации регулятора.
Что касается "Татфондбанка", его руководство неадекватно оценивало взятые на себя риски. Оказалось, что кредитная организация осталась без своего капитала.
"Анкор Банк" размещал свои средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов. Без собственного капитала также остался и "ИнтехБанк".
Между тем "Межрегиональный почтовый банк" сам подал заявление об аннулировании лицензии.
Комментарии